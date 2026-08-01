Voz Comunitaria | Maleza descontrolada genera peligro en el sector Paraíso II de El Tigre (+Fotos)

​Frente a una maleza descontrolada y entre constantes peligros viven los residentes de la calle Las Torres del sector Paraíso II, en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui.

​Desde hace más de 30 años, la vegetación ha tomado un terreno que comprende la periferia de la comunidad. Los vecinos denuncian que en el espacio abundan las alimañas y la inseguridad, a pesar de que es un paso recurrente para quienes se trasladan hacia sectores aledaños.

​Floreidis Maicabare, habitante de la zona, comentó que con las lluvias recientes la vegetación ha alcanzado niveles críticos, lo que favorece el accionar delictivo.

"Los malandros a veces se meten a consumir sustancias estupefacientes y también hay culebras. ¿Qué no hacen en ese sitio? Y por ahí pasan muchos niños", expresó Maicabare.

​Sin asfaltado desde su fundación

​Por su parte, José Miguel Salazar señaló que aunque desde la fundación de la comunidad se han instalado servicios como electrificación y agua potable, las calles aún son una deuda pendiente con los vecinos.

​Salazar explicó que las vías nunca han sido asfaltadas y que la vegetación ha comenzado a acupar parte de la calzada.

"Según tenemos entendido, algunos vecinos se acercaron a la alcaldía durante la gestión anterior y les dijeron que esta calle ya aparece como asfaltada. Si es así, fue porque se cogieron los reales", protestó Salazar.

Ante esta situación, los vecinos de Paraíso II reiteraron su llamado a las autoridades municipales y estadales para que atiendan sus demandas con prontitud, manifestando sentirse en el olvido tras décadas de promesas incumplidas y servicios a medias.

El Tigre / Damary Díaz