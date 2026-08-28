Corte de Apelaciones ordena nuevo juicio por violación contra Luis Carrera Almoina en el caso Linda Loaiza

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó este viernes 28 de agosto de 2026 la celebración de un nuevo juicio por el delito de violación cometido por Luis Antonio Carrera Almoina contra la abogada y defensora de derechos humanos Linda Loaiza López. La decisión restituye la imputación por ese delito, del cual Carrera Almoina había sido absuelto en el juicio original.

La decisión llega apenas un día después de que Carrera Almoina fuera detenido y enviado al centro penitenciario de El Rodeo II. Su detención se produjo tras presentarse el pasado martes ante la Fiscalía de Derechos Humanos, en cumplimiento de una orden de captura que había sido emitida en su contra semanas antes.

Loaiza pidió públicamente que a Carrera Almoina no se le otorgue ningún beneficio que le permita salir de prisión mientras avanza el proceso, dada la gravedad de los hechos que se le imputan. La jueza también le pidió a la Fiscalía revisar si además se le puede investigar por tortura, tomando en cuenta lo que ya determinó en 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso.

Este avance judicial es el resultado de una batalla legal que Loaiza ha librado por casi una década. Desde 2016, existía una orden del Tribunal Supremo de Justicia para que se revisara nuevamente la absolución por violación, pero ese mandato quedó prácticamente congelado durante diez años, hasta que el caso volvió a activarse este mes de agosto.

Un primer intento de retomar el proceso, fijado para el 11 de agosto, no se pudo realizar porque el abogado de Carrera Almoina pidió posponerlo, alegando que apenas había sido asignado al caso un día antes. La jueza explicó entonces que no podía celebrarse la audiencia sin la presencia del acusado, quien en ese momento aún no había sido detenido.

¿Cuál es el caso de Linda Loaiza?

Todo comenzó el 27 de marzo de 2001, cuando Linda Loaiza tenía apenas 18 años y había llegado a Caracas desde Mérida para estudiar veterinaria. Ese día fue secuestrada por Luis Carrera Almoina, apodado "El Monstruo de Los Palos Grandes", quien la mantuvo encerrada y bajo violencia durante 114 días, hasta que fue rescatada por bomberos y policías el 19 de julio de ese mismo año.

El proceso judicial que siguió estuvo lleno de fallas: para 2004, el caso ya había pasado por más de 60 jueces distintos. En un primer juicio, Carrera Almoina fue condenado a poco más de seis años de cárcel, pero solo por lesiones y por haberla mantenido encerrada, no por violación, homicidio en grado de tentativa ni tortura, cargos de los que resultó absuelto y que hasta ahora seguían sin resolverse.

Al no encontrar justicia en Venezuela, Loaiza llevó su caso a instancias internacionales, convirtiéndose en la primera mujer en presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un caso de violencia de género contra el Estado venezolano. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Venezuela sí era responsable de fallar en la investigación de su caso y de haberla revictimizado durante el proceso judicial.

Caracas / Redacción Web