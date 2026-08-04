Voz Comunitaria | Escasez de agua sigue siendo un suplicio para habitantes de Pueblo Nuevo Sur en El Tigre (+Fotos)

El acceso al agua potable por tuberías es un beneficio del que no gozan residentes de la calle 17 del sector Pueblo Nuevo Sur de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, desde hace ocho años.

Los afectados por esta situación manifiestan que viven un suplicio prolongando y sus rutinas se centran en resolver el abastecimiento del recurso hídrico.

La comunidad dejó de contar con la distribución directa de agua en el año 2018, cuando el pozo Revenga I, situado en terrenos del Complejo Deportivo Eduardo "Mopito" Figueredo, supuestamente, presentó una falla de aislamiento eléctrico tras un fuerte temblor ocurrido para ese entonces, según lo comentado por habitantes del lugar.

Eugenio Aguilera, uno de los vecinos, expuso que pocas veces, en algunas residencias, llega el agua a baja presión. Aparentemente, el bombeo es proveniente del campo de pozos San Remo. "Llega poquito y más que todo cuando la gente que está más cercana a San Remo deja de utilizar el agua", agregó.

Aguilera mencionó que sin embargo un gran número de familias busca agua en otros sitios o paga a cisterneros para llenar sus recipientes, un gasto que oscila entre 20 y 30 dólares semanales.

El gasto frente a la necesidad

Para Aguilera, la alternativa menos costosa ante la ausencia del servicio es dirigirse cada dos días a la sede local de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven), en el sector Pueblo Nuevo Norte, donde se encuentra una toma de agua externa disponible para las comunidades.

Por la distancia, de unos tres kilómetros, aproximadamente, el ciudadano viaja en transporte público con botellas y envases que pueda sostener entre sus manos. El precio que tiene que pagar, además del pasaje, es el agotamiento físico, pero le consuela que al menos puede volver con líquido potable para su hogar.

"Y eso es porque yo vivo solo, que me alcanza para dos días. A veces algunos amigos me dan la cola y puedo traer más agua, pero qué no sufrirán familias numerosas y con niños pequeños o adultos mayores", reflexionó el hombre.

Más testimonios

Por otra parte, la ama de casa Ariannys Carmona, contó que semanalmente desembolsilla 30 dólares por el servicio.

"Le pago a los cisterneros por esa agua, que solo sirve para hacer las cosas del hogar, bañarse o regar las matas porque no es agua tratada", comentó.

Carmona dijo que para consumo prefiere recargar botellones de agua en negocios de la zona, por el costo de 1 dólar.

Estas calamidades motivaron a que hace tres años residentes de urbanizaciones de la zona, como Alta Vista I y II, y Gran Sabana, sumaran esfuerzos para financiar la perforación de un pozo de agua privado, evitando así depender del acuífero paralizado bajo gestión pública.

El Tigre / Damary Díaz