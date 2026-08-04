Árboles caídos y calles inundadas tras fuerte aguacero en Maturín (+Fotos)

Árboles caídos, calles inundadas e interrupciones eléctricas se registraron en diversas zonas de Maturín la tarde de este martes 4 de agosto, tras un fuerte aguacero.

Las intensas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento produjeron caídas de árboles y arbustos en varios puntos de la zona central de la capital monaguense.

Asimismo, en el sector Las Avenidas y en las adyacencias de la Catedral Nuestra Señora del Carmen se observaron afectaciones.

Hasta el momento no se han registrado reportes oficiales de las autoridades sobre daños.

Maturín / Redacción Web