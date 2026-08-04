martes
, 04 de agosto de 2026
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Árboles caídos y calles inundadas tras fuerte aguacero en Maturín (+Fotos)

agosto 4, 2026
Las lluvias generaron que las calles de Maturín estuvieran anegadas / Fotos: Cortesía

Árboles caídos, calles inundadas e interrupciones eléctricas se registraron en diversas zonas de Maturín la tarde de este martes 4 de agosto, tras un fuerte aguacero.

Las intensas precipitaciones y fuertes ráfagas de viento produjeron caídas de árboles y arbustos en varios puntos de la zona central de la capital monaguense.

Asimismo, en el sector Las Avenidas y en las adyacencias de la Catedral Nuestra Señora del Carmen se observaron afectaciones.

Hasta el momento no se han registrado reportes oficiales de las autoridades sobre daños.

Maturín / Redacción Web

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