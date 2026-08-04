Arrancan Plan Escuelas Abiertas en El Tigre con capacitación sobre gestión de riesgos (+Fotos)

Este martes, 4 de agosto, se dio el inicio oficial del Plan Vacacional Escuelas Abiertas 2026, en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, con un conversatorio sobre gestión de riesgos, dirigido a los niños de las unidades educativas de la jurisdicción.

Grecia Romero, directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (CDCE) en el municipio, apuntó que para efectuar el plan se escogieron dos instituciones locales: la Unidad Educativa Napoleón Ledezma (en el sector Villa Rosa) y la Unidad Educativa Brisas del Caris (en la vía El Caris).

La autoridad indicó que estos planteles estarán trabajando para llevar actividades recreativas y de esparcimiento a todos los niños que se acerque a sus instalaciones, hasta el próximo 28 de agosto.

Capacitación preventiva

Durante esta primera jornada, funcionarios del departamento de Educación de Protección Civil en Simón Rodríguez brindaron una capacitación a los pequeños acerca de la cultura preventiva en los espacios de recreación y esparcimiento.

Los niños, además, participaron activamente en dinámicas y mini simulacros para prepararlos con herramientas de protección ciudadana.

Al igual que Protección Civil y el CDCE, en estos eventos estarán prestando apoyo la Policía Municipal de Simón Rodríguez (Polisosir), el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) y personal educativo.

El Tigre / Damary Díaz