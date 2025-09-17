Voz Comunitaria | En la Urb. Gulf suman 18 días sin energía 220v

Vecinos de la calle 22 de la urbanización Gulf, en Puerto La Cruz, suman 18 días sin energía 220v, luego de que se dañara uno de los transformadores de la zona.

Habitantes consultados manifestaron estar ya cansados de la situación y temen que las autoridades no les ofrezcan una solución.

"Sólo nos dicen que estamos en espera, pero la gente está molesta porque no hay respuesta. Yo tengo una afección en la piel y con este calor todo empeora. Al menos con el aire acondicionado me alivio, pero sin nada la casa es un horno. Yo no tengo para comprar un aire nuevo que use la fase 110v, así que sólo nos toca ir a la terraza para agarrar un poco de fresco", comentó el jubilado Óscar Malavé.

Otra señora, quien prefirió no identificarse, manifestó que ante esta situación siempre sale a caminar en las mañanas para "refrescarse".

"Esto es horrible, andamos en la calle por el calor", dijo mientras se desplazaba por la acera.

Reportes

El comerciante José García hizo énfasis en que lo más lamentable es que no saben quién les dará una solución al problema.

"Desconocemos quién es el responsable. Reportamos por VenApp, luego fuimos a Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) y nos dijeron que teníamos que esperar por la alcaldía. Entonces no sabemos quién solucionará, pues se supone que la empresa eléctrica es Corpoelec. Ya se introdujeron cartas en todos lados, pero según no hay equipos (transformadores)", señaló.

El morador destacó que en las 28 casas que están sin energía 220v la mayoría está ocupada por adultos mayores, lo cual es preocupante.

"La mayoría de personas que habitan aquí son mayores. Mi madre tiene más de 90 años y vivir así con ese calor es fuerte. No sólo es que pasas todo el día así, sino que en la noche no descansas del todo. Además, mi madre tiene una alergia en el cuello y esto empeora la situación. Esperemos que vengan a poner el nuevo transformador, pero que además hagan un estudio porque se deben equilibrar las cargas para que no se vuelva a dañar otra vez", finalizó.

Habitantes de la Urb. Gulf esperan que en las próximas horas sea atendida su demanda, pues hasta ahora se han sentido "desatendidos".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez