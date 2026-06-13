AD en Resistencia Seccional Carúpano realizó masiva asamblea en la población de Irapa

Militancia, cuadros y dirigencia de Acción Democrática (AD) en Resistencia, en la seccional Carúpano-Paria, realizaron una masiva asamblea de ciudadanos en Irapa, municipio Mariño, en un ambiente con el propósito de juramentar los equipos parroquiales de la estructura del partido en ese territorio.

La actividad contó con la presencia de dirigentes de la seccional Carúpano, entre ellos Jesús Martínez, secretario de Organización seccional; Francisco Hernández, subsecretario de Organización seccional y Juan Francisco Hernández, secretario agrario seccional.

También estuvieron presentes los dirigentes municipales Guillermo Mendoza, secretario general municipal; José Gabriel Rodríguez, secretario de Organización municipal y Erson Ruíz, secretario juvenil municipal, entre otros.

Meta de la agrupación

Edgar García, secretario general seccional, destacó que la asamblea denota la lucha de AD por una Venezuela de oportunidades para todos por igual.

Agregó que se trata de acciones que ejecuta toda la geografía sucrense, con el fin de ir afinando la maquinaria blanca, ante los nuevos escenarios que se abren en el país.

Sucre/ Corresponsalía