Voz Comunitaria | En el sector 5 Los Próceres de Barcelona solicitan atención gubernamental (+Fotos)

"Aquí no sirve nada". Con esta expresión, Manuel Pinto empezó a contar cuáles son los principales problemas que presentan en Los Próceres, sector 5 de Las Casitas, en Barcelona, en aras de que las autoridades se aboquen a tomar cartas en el asunto.

En primer lugar, Pinto solicitó, al igual que sus vecinos, que se atienda el abastecimiento de agua potable por tubería.

"El agua me llegó hace unos días, luego de ocho o nueve meses en espera, tenía que pagar Bs 1800 para recargar un tanque de mil litros, ojalá que se mantenga el envío", expresó Pinto.

Sin embargo, parece que no todos los vecinos corrieron con esta suerte. Por lo menos la adulta mayor Olga García comentó que no suele recibir este servicio.

"Aquí falta de todo, aquí no hay agua. No me llega. Compramos los tambores a Bs 400 cada uno a los camiones cisternas y eso es una renta. Deben abocarse a ver qué pasa, porque esto es una necesidad", mencionó García.

La septuagenaria Gladys Bastardo, quien reside en la calle 10, manifestó que tampoco suele ser beneficiada con el abastecimiento de agua, ni siquiera de manera ocasional.

"En los años 90, cuando vinieron a asfaltar estas calles, la maquinaria rompió accidentalmente el tubo y lo empataron rápidamente con alambre, desde ese entonces no llega a mi casa. Yo me quejé en ese momento, porque presencié lo que hicieron, pero nadie me prestó atención", aseguró.

Contaminada

Según Bastardo, uno de sus nietos trató, en varias ocasiones, de sacar agua directamente de la tanquilla que está en la acera, pero alegó que salía contaminada. Presume que es porque justo al lado, está la conexión de las cloacas.

"No entiendo porque hicieron ese trabajo así. Y así está en otras partes. Cuando chupaba la tubería lo que sacaba era cloaca y desde entonces, como no me llega directamente a la casa, tengo que estar comprando. Menos mal que tengo a mis hijos que están pendientes y me ayudan. En diciembre el gobierno regaló agua, pero me imagino que por eso días nada más, porque no los he visto más", mencionó Bastardo.

Pinto también coincidió en que, en ocasiones, el agua potable no sale completamente limpia por la tubería.

"Las aguas blancas se suelen ligar con las aguas negras y no sabemos a qué se debe eso. Deben abocarse a estudiarlo y buscarle solución", pidió Pinto.

Más requerimientos

Los vecinos pidieron que se recupere la cancha deportiva, que beneficia a todos los jóvenes de esta comunidad.

Según Pinto, desde hace aproximadamente 10 años se comenta que la van a techar y que van a mejorar su condición, pero no se han visto los resultados.

Señaló que no sólo carece de techo, también requiere una cerca de alfajol, pintura y la recuperación de los tableros y arcos para las diversas actividades deportivas.

García aseguró que su casa es una de las más afectadas por la ausencia de la malla protectora de la cancha, porque los balones y pelotas pegan en su techo y paredes.

"Mi techo está todo roto, los muchachos se me suben, le meten esos pelotazos a la pared. Les hablo por las buenas, con educación para que puedan hacer caso, pero siempre es el mismo problema. Deben abocarse a arreglar esa cancha, a cercarla, dicen que se ha estudiado la posibilidad de techarla, pero ya la comunidad está cansada, esperando ese beneficio. Esperemos que ahora sí venga", solicitó

Residentes también elevaron la voz para pedir que recuperen las calles, cesen las aguas negras estancadas en las cunetas y que recojan la basura en la comunidad; puesto que la mayoría debe dejar sus desechos hacia la orilla de la avenida Costanera.

Barcelona / Elisa Gómez