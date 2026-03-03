Voz comunitaria | En Caicara de Barcelona claman mejoras en los servicios (+Fotos)

Habitantes de Caicara, comunidad costera de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, claman que se concreten las mejoras en los servicios públicos.

Recibir agua potable por tubería es uno de los mayores anhelos de los residentes, debido a que no cuentan con una red de distribución y la única manera de abastecerse, es por medio de cisternas.

"La necesidad más grande que tenemos es el agua, tenemos que comprar la cisterna de 8 mil litros aproximadamente entre $30 y $40. Yo tengo más de 20 años escuchando sobre un proyecto para que llegue el agua por tubería pero nada que se concreta. Hay quienes no tienen para comprar la cisterna y pagan Bs 600 por un tamborcito", expresó José Jiménez.

De igual manera, Jiménez solicita que se trabaje en la recolección de desechos sólidos cuyo servicio, aseguró, no reciben desde hace más de cuatro años.

"Tenemos que estar quemando la basura, porque no hay otra opción. Yo opto por hacerlo en horas de la madrugada para no molestar mucho a los vecinos. Anteriormente, el aseo pasaba por lo menos dos veces a la semana", mencionó Jiménez.

Carlos Trujillo también coincidió con estos problemas. Aseguró que en la comunidad se trabajó, antes de la pandemia, en una planta desalinizadora con el objetivo de convertir el agua salada en dulce, pero nunca se concretó.

"No sé quién estaba a cargo de eso pero se hizo todo lo necesario y no se llegó a concretar, se llevaron todos los equipos antes de funcionar", recordó.

Trujillo comentó que en la comunidad existe un tanque, de una capacidad de más de 20 mil litros, aproximadamente, el cual tiene más de un año que no se llena, pese a servir de paliativo para las personas más necesitadas.

"Aquí la mayoría compra sus cisternas de agua, pero también hay quienes no tienen los recursos y con ese tanque muchos se abastecían cuando lo venían a recargar creo que de la alcaldía, tenían que cargar tobos varias veces, pero ayudaba. Para mi esa estructura todavía está bien y resiste agua, deberían reactivarla. Todo lo que sea en beneficio del pueblo, es bueno", destacó.

Otros

Por otro lado, Trujillo solicitó alumbrado público para varias calles, que instalen otros transformadores para equilibrar las cargas y asfaltado.

"Hay que trabajar en el tema de la electricidad con el alumbrado que está deficiente y también falla en algunos sectores por la recarga que hay, necesitamos como cuatro transformadores adicionales. En cuanto a la vialidad, se puede decir que un 90% está sin asfaltar, tanto la principal como un aproximado de ocho de 12 calles necesitan atención".

Por su parte, Paoli Valladares comentó que todavía hay postes que son de madera, los cuales deben ser sustituidos y las guayas también necesitan arreglos: "están empatadas mil por mil, si pega una brisa o llueve se va la luz y duramos uno o dos días sin luz".

Valladares resaltó que por el puente, en la entrada de la comunidad, la vialidad está oscura como una "boca de lobo" y se debe trabajar en el alumbrado.

Trujillo mencionó que en este tramo también está una casilla policial abandonada desde hace más de ocho años, que deberían reactivarla para tener a los funcionarios más cerca de los habitantes.

"Ellos siempre hacen sus recorridos, pero deben activar esa casilla como estaba antes, que tenía hasta aire, cama y televisor y siempre estaban los policías resguardando", enfatizó Trujillo.

Para los residentes es necesario que se atiendan cada una de las solicitudes. Así como también, que se trabaje en la promoción de eventos los fines de semana, no nada más en temporada, para impulsar la playa del sector como uno de los sitios turísticos de la capital anzoatiguense.

Barcelona / Elisa Gómez