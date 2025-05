Voz Comunitaria | Cumaneses vuelven a denunciar fallas en la recolección de basura

La deficiente recolección de desechos y el incumplimiento de los horarios son algunas de las denuncias que expresan los cumaneses cuando se refieren al aseo urbano.

“Creo que es a nivel general, porque en todos los sectores, calles y avenidas se ve basura, pues el aseo pasa solo por donde pasa la reina, como dicen por ahí”, comentó Ricardo Duarte, motorizado.

Dijo que su día a día es recorrer las diferentes zonas de la ciudad, mientras trabaja. “Las calles menos transitadas son un basurero, no hay una parte de Cumaná que se encuentre completamente limpia”.

Entre los sectores más mencionados por los habitantes de la capital del estado Sucre están Bolivariano, La Llanada y Cantarrana; al igual que varios tramos de avenidas como Cancamure y Arismendi.

Luis Maza, vecino de Las Charas, en Cantarrana, dijo que deben pagarle a una persona para que lleve la basura hasta la vía principal por donde sí pasan los camiones.

“Este pago es necesario porque si no se nos acumula, adicional a lo que se cancela por el servicio. Es decir, pagamos doble y no vemos calidad”.

Sin contenedor

La transversal frente a Barrio Sucre se ha vuelto un basurero, debido a que todos los que residen por la zona se han acostumbrado a echar sus desperdicios allí, contaminando el lugar porque no existe un contenedor.

“Eso se llena de basura, no se puede ni pasar, y afecta a las casas y negocios de comida que se encuentran cerca. No es posible que la gente no tenga sentido de pertenencia por la ciudad”, dijo Martha González.

Sin embargo, hay quienes alegan que deben lanzarla en los lugares públicos porque si se les acumula, entonces la casa se llena de animales.

Es por ello que piden a las autoridades, fortalecer el servicio, pautando horarios “reales que si se cumplan” y con rutas establecidas para que las personas puedan disfrutar del beneficio.

Gremio

Por su parte, Abelardo Kasabji, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, dijo que la basura es el día a día de la ciudad, “lamentablemente estamos rodeados de desechos por todos lados, las calles feas, todo está feo”.

Comentó que en los sectores industria y comercio el servicio de recolección “es fatal. Pagamos desde 800 bolívares, y eso también depende de la rama, pues hay quienes pagan más de mil bolívares e incluso Bs. 2.500”.

“Pero en las zonas industriales, donde yo convivo, no cumplen los horarios y tardan hasta una semana sin pasar. En verdad la ciudad está cochina, es un problema general”.

Cabe destacar que recientemente Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en un discurso que ofreció durante una visita al sector Cumanagoto para participar en un acto de apoyo a la candidata a la gobernación de la entidad, Jhoanna Carrillo, criticó abiertamente la situación de la basura.

Dijo: “Hay que resolver el problema de la basura, no se justifica que Cumaná esté tan sucia. Perdónenme que se los diga, porque este es uno de los estados más bellos de Venezuela”.

Cumaná / GL – Corresponsalía