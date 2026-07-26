La UNES expulsó a estudiantes involucrados en un video viral en redes sociales

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) decidió expulsar de forma "inmediata e irrevocable" a los estudiantes involucrados en un video difundido a través de redes sociales, en el cual aparecían vistiendo prendas oficiales con insignias de la institución y mostrando una botella de licor, mientras hacían alusión a su futura labor dentro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

La información fue reseñada por el portal Caraota Digital, tras darse a conocer el pronunciamiento oficial de las autoridades académicas.

De acuerdo con lo expresado por el rector de la casa de estudios, MG Favio Zavarse, la institución fijó una postura firme ante el material audiovisual que circuló en plataformas digitales.

Zavarse detalló en su cuenta de Instagram que, una vez activados los órganos de control disciplinario correspondientes, se procedió a la separación del alumnado debido a que incurrieron en faltas gravísimas que vulneran los estatutos internos, la moral y el honor de la universidad.

Valores

El titular de la UNES enfatizó que los valores de disciplina, ética, respeto y vocación de servicio representan pilares fundamentales e innegociables en el modelo de formación policial del país.

Por ello, la directiva ratificó que no se tolerará ningún acto de indisciplina o conducta inapropiada que pueda empañar el prestigio de la institución.

Asimismo, el rector reiteró el compromiso de la universidad de seguir capacitando a funcionarios garantes de la ley, respetuosos de los derechos humanos y enfocados en la protección y servicio a la ciudadanía en estricto apego a la Constitución.

Caracas / Redacción Web