Voz Comunitaria | Calles sin asfaltar y basura afectan a sector 12 de Octubre en El Tigre (+Fotos)

Residentes de la comunidad 12 de Octubre, en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, expresaron su descontento ante las condiciones en las que viven, por lo que consideran una falta de atención gubernamental, que se ha prolongado durante años.

El principal malestar señalado en el sector es el estado crítico de la vialidad, la cual se encuentra cubierta de arena y huecos.

"La mayoría de las calles nunca han sido pavimentadas y son de tierra. Las vías principales tienen más de 10 años sin recibir asfalto y los huecos hacen que el tránsito sea difícil, tanto en carro como a pie", comentó Carmen Lunar, miembro de la comunidad.

Vertederos de basura

Un problema adicional son los terrenos utilizados como vertederos de basura cercanos a las residencias en el lugar.

Uno de estos se ubica detrás de la cancha Leo Morales y abarca otros dos sectores. El otro es un espacio que da hacia la parte trasera del Terminal de Pasajeros Cleto Quijada. En ambos, los desechos y hedores se apoderan del entorno.

"Es un foco de inseguridad e insalubridad, tenemos que vivir frente a la basura como si fuésemos animales", expresó Orlando Mirabal, vecino de lugar.

Los ciudadanos reiteran el llamado a los entes gubernamentales para que limpien estos espacios y frenen la acumulación de desperdicios en el sitio. Además de pedir que intervengan las calles y de esta manera poder gozar de una vialidad adecuada.

El Tigre / Damary Díaz