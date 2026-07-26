Colegio de Ingenieros inspeccionó más de ocho mil estructuras en Caracas

Pasado un mes del doblete sísmico que estremeció el país, el Colegio de Ingenieros (CIV) informó que ha realizado más de 8000 inspecciones a estructuras en la ciudad de Caracas.

Estas evaluaciones buscan determinar la habitabilidad de los inmuebles, identificar fallas críticas y ofrecer recomendaciones técnicas a las comunidades y autoridades locales para mitigar vulnerabilidades, explicó el CIV a través de una nota de prensa.

La asociación gremial indicó que el 25 de julio, más del 70 % de los edificios evaluados se clasificaron como habitables (con la etiqueta verde), mientras que alrededor del 25 % se ubica bajo las categorías de “habitabilidad con precaución” o “no habitable” (con etiqueta amarilla y etiqueta roja respectivamente).

El ingeniero Rafael Argotti, integrante de la Junta Directiva Nacional del CIV, detalló que han desplegado al menos 6000 profesionales en las zonas afectadas por los terremotos , “prestando un servicio voluntario y totalmente gratuito para darle tranquilidad a la población”.

Agregó que el monitoreo continuará intensificándose en las zonas que presentan mayor densidad poblacional y estructuras de mayor antigüedad dentro de la capital.

También indicaron que en total se han realizado 12000 inspecciones globales mediante el esfuerzo conjunto entre el CIV, las alcaldías, universidades, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Argotti indicó que tras conversaciones con la Comisión Presidencial de Habitabilidad de Infraestructuras, se determinó que la primera fase culminará en un lapso de dos a tres semanas (a partir del 24 de julio).

Después se dará paso a una segunda etapa, que contará con brigadas de mayor nivel técnico compuestas por profesores, y especialistas en patología de estructuras y concreto. Esta fase se enfocará de manera prioritaria en el 25 % de las edificaciones etiquetadas en amarillo y rojo, con el fin de determinar las acciones requeridas para la rehabilitación de los inmuebles.

Caracas / RunRunes