PC mantiene monitoreo en el Río Neverí de Barcelona tras superar nivel crítico

Las lluvias registradas en las zonas rurales del municipio Simón Bolívar provocaron un aumento del caudal del río Neverí, que superó el nivel crítico de 3,80 metros. Ante esta situación, la dirección de Protección Civil (PC) de Barcelona informó que mantiene un monitoreo permanente y aseguró que, hasta el momento, el escenario se encuentra bajo control.

Citado en una nota de prensa, el director del organismo en la jurisdicción, Eduardo Guacarán, explicó que el equipo realiza mediciones del río tres veces al día como parte de las acciones preventivas. De acuerdo con el último reporte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, el nivel del agua alcanzó los 3,89 metros, luego de aumentar 78 centímetros con respecto a la medición anterior de 3,11 metros.

Guacarán indicó que superar la cota de 3,80 metros activa los protocolos de seguridad establecidos para el seguimiento del afluente. Precisó que el riesgo de desbordamiento se presenta si el nivel del río alcanza los 4,80 metros.

El funcionario señaló que el incremento del caudal respondió a las lluvias registradas en las cabeceras del río y llamó a la población a mantener la calma.

Asimismo, informó que funcionarios de Protección Civil inspeccionaron sectores considerados vulnerables, entre ellos Aragüita y la entrada de Mayorquín, donde verificaron que no existen novedades ni afectaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han recibido reportes de emergencias por parte de los habitantes. Protección Civil indicó que continuará desplegada en el municipio para vigilar la evolución del río Neverí y las condiciones meteorológicas.

Barcelona / Redacción web