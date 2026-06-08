Voluntad Popular traza su ruta hacia la democracia total en encuentro en Nueva Esparta

Bajo la consigna "Hacia la democracia total", el partido Voluntad Popular (VP) reunió en el Anfiteatro de Los Robles, municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, a sus liderazgos nacionales y regionales en su Encuentro Federal de Activistas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Juan Bautista Mata, coordinador regional de la tolda naranja.

El coordinador operativo nacional de VP, Roland Carreño, destacó que el encuentro con las delegaciones de los 23 estados del país busca definir la postura del partido ante el panorama actual.

Carreño enfatizó el valor de la unidad y la necesidad de abrir espacios a todos los sectores sociales, gremiales y sindicales. Subrayó que el 28 de julio dejó una huella profunda en el alma nacional y que el rol del liderazgo opositor es ser el albacea de esa soberanía popular.

"Aquí nadie quiere guerras civiles ni atentados, los demócratas seguimos firmes en la ruta pacífica", aseguró.

Freddy Superlano, coordinador nacional de activismo de la tolda, quien se encuentra en una gira por el país, reafirmó el compromiso de las fuerzas democráticas en torno a una idea clara de cambio político. "A veces creemos que el proceso es lento, pero estamos seguros de que el cambio es necesario"

Superlano expresó que por su espíritu de lucha, por su reverencia y por su compromiso con el país, se conoce al activista de Voluntad Popular.

"Con mucha más sabiduría, sabiduría que han dado los años, sabiduría que han dado los golpes y el sufrimiento. Por eso más allá de los ataques, más allá de cualquier campaña que se haga en contra de Voluntad Popular, nos encuentran de frente, firmes y con el compromiso intacto de que Venezuela se va a poner", afirmó.

Superlano añadió que los encuentran con una conciencia clara sobre lo que hay que hacer en el país, sobre lo que debe ser la transición y sobre la ruta que tienen que construir en unidad. "Para que tengamos en el menor tiempo posible unas elecciones presidenciales, que lleven hasta el palacio de Miraflores a una mujer que se merece en este momento ser la abanderada política de todos los factores democráticos venezolanos".

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero