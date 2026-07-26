Escuelas de arte de Bermúdez mostraron sus trabajos en el Ateneo Luis Mariano Rivera

Escuelas de arte de Bermúdez, en el estado Sucre, realizaron una exposición de fin de año con los trabajos de los estudiantes, en la sala de usos múltiples del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano.

Janeth Márquez, coordinadora de Artes Visuales de la institución, detalló que la muestra, la segunda que se realiza, permanecerá por las siguientes semanas. Participan la Casa Andrés Mata, el Ateneo de Curacho, Crearte, la Casa Cultural de Tacoa y la Universidad Experimental de las Artes (Unearte).

En total, unos 50 estudiantes participan en la exposición. “Tenemos bastantes personas que practican esta actividad y es una bastante importante en la comunidad”.

La artista plástica y declamadora Cruz Josefa Navarro, dirigió unas palabras de estímulo a los jóvenes y niños que se dedican a la pintura, a quienes llamó a seguir adelante, “que practiquen, que no dejen de hacerlo”.

Recalcó que el arte es un alimento para el alma en cualquiera de sus manifestaciones y por supuesto, de allí la importancia de este tipo de actividades.

Sucre / Yumelys Díaz