Voluntad Popular pide libertad para activista preso hace once meses

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció este miércoles que el activista Roland Carreño cumple 11 meses detenido "sin garantías" y "sin un juicio justo", por lo que exigió su libertad.

"Once meses preso por ser periodista, por ser ciudadano, por no callarse. A Roland Carreño no lo detuvo la justicia, lo secuestró una dictadura que castiga la verdad", dijo la formación en una publicación en X.

Asimismo, indicó que Carreño ha cumplido este tiempo en la cárcel sin "garantías" y sin un "juicio justo", por lo que, reiteró, "debe volver a su casa".

"Hoy exigimos justicia. Porque ningún poder ilegítimo puede decidir quién merece vivir en libertad", añadió.

Carreño fue detenido el 2 de agosto del año pasado, aunque ya había sido arrestado el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en Barbados.

Esta segunda detención se produjo en un contexto de crisis política tras la controvertida reelección del mandatario Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio del año pasado, en las que la oposición mayoritaria denunció "fraude" e insiste en que el ganador de los comicios fue su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 896 presos políticos, la mayoría detenidos luego de las elecciones presidenciales del año pasado, entre los que hay 808 hombres, 88 mujeres, así como 5 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad.

El Gobierno de Venezuela niega que en el país haya presos políticos, sino que -afirma- se trata de personas que cometieron diversos delitos.

Caracas / EFE