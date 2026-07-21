Voceros gremiales y políticos de Bermúdez apoyan la propuesta de ampliación del diálogo de Caracas

Dirigentes gremiales y políticos de Bermúdez, en el estado Sucre, se sumaron a la propuesta del presidente de la Cámara de Comercio de Carúpano, Alejandro Prosperi y el vocero de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en la entidad, Abelardo Kabdjasi, en torno a la posibilidad de que se amplié la base de participación del diálogo que se iniciará el próximo 1ero de agosto en el país.

Tulio Otero, director de una emisora de radio local y directivo de la Cámara de Comercio, expresó que las discusiones que se darán entre sectores políticos, inicialmente, requieren la participación de los gremios y la sociedad civil en la etapa de transición.

“La idea es que se escuchen las propuestas de todos los sectores de la sociedad venezolana, pues pensamos que 10 personas nada más no deben decidir el destino del país”.

Comisiones

Adelantó que se van a nombrar unas comisiones de trabajo en Carúpano, para viajar a Caracas, a fin de plantear la postura tanto ante Fedecámaras nacional, asi como ante los partidos políticos, para “que escuchen la opinión de los sucrenses en la capital”.

Jorge Thielen, como vocero del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) en la zona, señaló que el mensaje es claro: “la mesa está sin dos o tres patas. No hay Tribunal Supremo de Justicia, no hay una Constitución que avale esta transición, donde un país extranjero va a administrar a Venezuela por un periodo de tiempo y estamos muy lejos de una representación política con el criterio adecuado para conducir el país en este momento”.

Recalcó que hay una sola petición, la participación civil en la reconstrucción de la República, postura que defenderán.

Tiempos

Alfredo Tatá, dirigente de Alianza Al Bravo Pueblo (ABP), calificó la propuesta como interesante, aunque objetó que está fuera de tiempo, porque no es una línea de Fedecámaras nacional. “Ya eso se debería estar tratando en cada una de las federaciones de comercio de cada uno de los estados”.

Aunque defendió la decisión de llevar la propuesta a Caracas para plantearla ante Fedecámaras nacional, “no sabemos si los tiempos nos den, porque como es sabido, es muy probable que a partir del primero de agosto quede establecida ya la Comisión Mixta entre la Asamblea 2015, de la amiga Dinorah y los integrantes que vienen del norte”.

Sucre / Yumelys Díaz