Solicitaron a ediles de Bermúdez un espacio para la Universidad de las Artes

La coordinadora de la Universidad Experimental de las Artes (Unearte) en el municipio Bermúdez del estado Sucre, Norys Izquiel, ejerció este martes un derecho de palabra en la cámara municipal, para solicitar un terreno que les permita gestionar una sede para la institución.

Explicó que la idea es que la casa de estudios pueda tener un sitio específico, un espacio físico o si no un terreno. Resaltó que, desde Carúpano, la universidad se ha proyectado incluso internacionalmente. “Hemos presentado planes a nivel internacional y representado al municipio en países latinoamericanos y caribeños, con proyectos como el de Carnaval”.

Señaló que los concejales dieron la oportunidad de formar una comisión con otras universidades que se encuentran en similar circunstancia que la Unearte, con carencia de espacios físicos, para que busque soluciones a estas universidades.

Gestión

Aclaró que anteriormente hicieron, en un par de oportunidades, solicitud de dos inmuebles, pero ya estaban comprometidos con otros proyectos. También abrieron la posibilidad de un espacio en el edificio Fundabermúdez, pero en vista de las situaciones de carácter sísmico, no lo quisieron asumir. “Hemos tratado de buscar un sitio de una sola planta”.

Otra opción la dio el presidente de la cámara municipal, Ángel Toussaint, quien informó que hay un espacio que puede ser provechoso en el Liceo José Francisco Bermúdez, donde hay cuatro módulos disponibles.

La Unearte cuenta con 150 estudiantes en siete programas nacionales de formación: historia, artes plásticas, música, danza, producción audiovisual, teatro y educación para las artes, los cuales permiten egresar como licenciado en las diferentes áreas.

Sucre / Yumelys Díaz