Vocero de la PUD en Anaco exige liberación de presos políticos y cese de persecución

El secretario general de La Causa R y vocero de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el municipio Anaco del estado Anzoátegui, Williams Ross, fijó posición sobre las condiciones mínimas para una salida democrática en Venezuela.

Ross enfatizó que la liberación de todos los presos políticos es un imperativo moral y el primer paso hacia cualquier proceso real.

“No basta con liberar; exigimos el cese de la persecución y el desmontaje del aparato represivo que intimida a la disidencia”, afirmó el dirigente.

Requerimiento

El vocero destacó que la PUD exige una reinstitucionalización integral que incluya un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente, el fin de las inhabilitaciones arbitrarias y la restitución de las tarjetas electorales a sus autoridades legítimas.

También subrayó la necesidad de abrir el espacio cívico y garantizar el retorno seguro de los exiliados.

“El país reclama el restablecimiento del debido proceso y garantías para elegir y ser elegido. Sin justicia independiente y sin el cese del uso del sistema judicial como arma política, no habrá normalización posible en nuestra nación”, aseveró.

Anaco / Danela Luces