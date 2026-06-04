Habitantes de El Esfuerzo III piden atender fallas en la comunidad

Habitantes del sector El Esfuerzo III de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, piden a las autoridades gubernamentales que atiendan las múltiples fallas que hay en la comunidad.

Varios de los vecinos consultados coincidieron en que la principal deficiencia que tienen en esta barriada del municipio Simón Bolívar es el estado de la vialidad, empezando por la calle El Milagro.

Señalaron que esa vía tiene múltiples botes de aguas blancas, lo que deja como consecuencia que en sus casas llegue el líquido con menos presión de la que quisieran.

Agregaron que hay alcantarillas sin tapa y que el deterioro del asfaltado se ha ido profundizando con el pasar de los años.

También indicaron que con las lluvias esta calle se pone en peores condiciones, pues todo queda lleno de lodo.

Descuido

Un adulto mayor que se identificó como Pablo aseguró que la comunidad lleva años descuidada y resaltó que eso queda en evidencia al ver la calle El Milagro.

"Cada quien trata de mantener su frente limpio, sin basura, pero en lo que es el asfalto eso está feo. Además hay una alcantarilla sin tapa que dificulta el paso de los carros y cuando llueve todo se pone peor", señaló.

Mildred Castro, vecina que tiene aproximadamente ocho años residenciada en el sector, aseguró que desde su mudanza no ha visto ninguna mejora. Por el contrario, lamentó que todo ha ido a peor en cuanto al aspecto de la zona.

"Al menos el agua llega con regularidad y bueno, ya sabemos el problema de la luz. Pero al salir lo primero que vez es la calle destrozada, que además se llena cuando llueve con fuerza", expresó.

Botes de agua

Otros habitantes de la comunidad comentaron que la calle El Milagro tiene varios puntos en los que brota el agua y explicaron que el líquido sale de entre las dos capas de asfalto de la carretera.

"Eso lleva años así. Para solucionar yo creo que tienen que romper todo y cambiar la tubería, pero actualmente parece difícil que lo vayan a hacer", manifestó Luis Zapata.

Finalmente indicaron que el canal que pasa cerca del sector (un tramo del Dren G) es una constante amenaza para ellos, pues en ocasiones de aguaceros fuertes suele desbordarse y anegar la calle principal.

Barcelona / Javier A. Guaipo