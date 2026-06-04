Triple choque vehicular dejó dos muertos en la entrada de Güiria de la Playa en Bermúdez

Dos muertos confirmados es el saldo trágico de un accidente vial ocurrido en horas de la tarde de este jueves, en la troncal 9, Carúpano-Cumaná, a la altura de la entrada de Güiria de la Playa, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

El siniestro ocurrió, según versiones recogidas en el sitio, cuando una patrulla de la Policía Estadal, se coleó e impactó contra una moto.

Al tratar de estabilizarse, la patrulla habría chocado de frente contra otro vehículo, cuyo conductor falleció en el sitio.

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En la patrulla se trasladaban el oficial Carlos Millán y el oficial jefe Carlos Mata, quienes fueron trasladados por los funcionarios de la Policía Estadal.

El otro vehículo, marca Fiat, modelo Siena, era conducido por Eulises Reyes, quien quedó atrapado dentro del carro y se comprobó en el sitio que estaba muerto.

En la moto Keeway, modelo Horse K-150, color azul, año 2008, se movilizaban su propietario José Zerpa, en compañía de Alberto Tovar. Ambos fueron trasladados en vehículo particular hasta el Hospital General de Carúpano, pero Tovar habría fallecido en el camino.

Algunas versiones relatan que ni siquiera estaban rodando, se encontraban estacionados cuando fueron alcanzados por uno de los dos carros.

En el lugar del suceso se presentaron comisiones de la Policía de Tránsito, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Estadal.

Sucre / Yumelys Díaz