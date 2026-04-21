Vocería oficial de Machado desmiente reporte sobre negociación política con Marco Rubio en Chicago

La Vocería Oficial de Venezuela, que funge como portavoz de la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, aseguró este lunes que es “falso” un reporte difundido sobre una supuesta negociación entre su equipo político y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Cumplimos con informar que este reporte es falso. Desconocemos el origen de esa información y lo que allí se explica sobre nuestros equipos”, indicó la cuenta oficial en la red social X, en respuesta a una publicación del medio español El Español.

El reporte desmentido señalaba que representantes de ambas partes negociarían en Chicago las fechas y fases de una eventual transición en Venezuela.

Madrid / Redacción web