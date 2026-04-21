martes
, 21 de abril de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Vocería oficial de Machado desmiente reporte sobre negociación política con Marco Rubio en Chicago

abril 21, 2026
La Vocería Oficial dijo desconocer el origen de la información publicada por El Español

La Vocería Oficial de Venezuela, que funge como portavoz de la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, aseguró este lunes que es “falso” un reporte difundido sobre una supuesta negociación entre su equipo político y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Cumplimos con informar que este reporte es falso. Desconocemos el origen de esa información y lo que allí se explica sobre nuestros equipos”, indicó la cuenta oficial en la red social X, en respuesta a una publicación del medio español El Español.

El reporte desmentido señalaba que representantes de ambas partes negociarían en Chicago las fechas y fases de una eventual transición en Venezuela.

Madrid / Redacción web

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