UCV venció como visitante a Libertad y disputará la repesca de la Copa Sudamericana

La Universidad Central de Venezuela (UCV) hizo historia este miércoles en Asunción al vencer por 0-1 al eliminado Libertad de Paraguay. Con este resultado, el conjunto venezolano aseguró el tercer puesto del Grupo H de la Copa Libertadores con nueve puntos y selló su boleto a la repesca de la Copa Sudamericana.

Según EFE, en su debut absoluto en el torneo continental, el equipo dirigido por Daniel Sasso logró su tercera victoria en la fase de grupos.

La otra cara de la moneda fue Libertad, cuya derrota profundizó una severa crisis institucional y deportiva tras firmar una de sus peores campañas históricas con seis caídas en igual número de salidas.

Un zarpazo letal en La Huerta

De acuerdo con AP, el encuentro comenzó con un Libertad impetuoso que asfixió la salida de los venezolanos. Lorenzo Melgarejo fue el hombre más peligroso del cuadro local; de hecho, el delantero paraguayo vio frustrado su grito de gol en el minuto 43, cuando el cuerpo arbitral anuló su anotación por una clara posición adelantada.

Por su parte, "La Central" resistió el vendaval y apostó por la velocidad de su dupla colombiana integrada por Juan Zapata y Juan Manuel Cuesta. La visita avisó a los 25 minutos con un remate de Vicente Rodríguez que tapó el arquero paraguayo Víctor Rojas.

En el complemento, la UCV saltó al césped de La Huerta con mayor confianza. El premio llegó en el minuto 62 mediante un contrataque letal: Daniel De Sousa desbordó y envió un centro preciso para que Cuesta empujara el balón al fondo de la red.

En el epílogo, Libertad volcó sus armas al ataque, pero emergió la figura del guardameta Morales, quien en el minuto 89 ahogó el grito de empate local tras rechazar de forma providencial un remate de Jorge Recalde.

Asunción / Redacción Web