Villa Bolivariana denuncia ser los más afectados en medio de la crisis hídrica en Cumaná

Habitantes de Villa Bolivariana, sector ubicado en La Llanada de Cumaná, capital del estado Sucre, aseguran ser de las comunidades más golpeadas por la crisis de agua que afecta a la ciudad desde hace semanas.

Los vecinos afirmaron que, a diferencia de otras zonas donde el servicio ha llegado de forma intermitente, en su sector no han vuelto a recibir agua por tuberías desde que se inició la contingencia, lo que ha agravado su situación.

Sin agua en tuberías, cisternas ni tanques

Grisel Serrano, residente de la comunidad, denunció que en sectores como Fe y Alegría, Bebedero y Brasil el suministro ha sido restituido al menos dos o tres veces por semana, mientras que en Villa Bolivariana la realidad es distinta.

“Aquí desde que se fue el agua no ha vuelto a salir ni una gota por las tuberías. Intentaron resolver con unos tanques que colocaron en la entrada, pero ahorita no tenemos agua ni en cisternas, ni en los puntos donde buscábamos, ni en esos tanques”, expresó.

Serrano también alertó sobre las consecuencias que ha generado esta situación en la salud y la calidad de vida de los habitantes. Indicó que adultos mayores presentan dolores de columna y cervical, mientras que niños han sufrido episodios de diarrea y vómitos. Además, señaló que algunos estudiantes han dejado de asistir a clases ante las dificultades que implica no contar con el recurso.

Ante este panorama, los vecinos reiteraron el llamado a las autoridades para que aceleren los trabajos en el sistema hídrico del Turimiquire y atiendan con urgencia a las comunidades más afectadas.

Asimismo, instaron a otras zonas de la ciudad a no normalizar la situación y a mantenerse activas en la exigencia de soluciones.

“Mientras estemos tranquilos no nos van a resolver”, concluyó Serrano.

Cumaná / Lino Castañeda