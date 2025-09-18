Vialidad en mal estado amenaza con dejar incomunicados a sectores de Andrés Mata y Andrés Eloy Blanco

El concejal de la Cámara Municipal de Casanay, en el estado Sucre, Héctor Cova, denunció las deplorables condiciones en las cuales se encuentra la vialidad agrícola que comunica cuatro poblados que comparten los municipios Andrés Mata y Andrés Eloy Blanco.

Específicamente, dijo, hay temor de que queden incomunicados los sectores Cedeño de los Negros, Carrizal Las Minas y Corozal, zonas con alta vocación agrícola, que están, unos en territorio josefino, pero cuyos pobladores hacen vida laboral y comercial Casanay y otros, en Andrés Eloy Blanco. “Es Casanay que les brinda todos los servicios y se trata de comunidades altamente agrícolas y ganaderas”.

Explicó que la afectación abarca a dos comunidades de Andrés Mata, que son Cedeño y Corozal y dos de Andrés Eloy Blanco, Las Minas y Carrizal.

Afectación

Agregó que de quedar incomunicados, afectaría el abastecimiento de maíz, yuca, ocumo blanco, auyama, entre otros. Aparte de eso, hay producción vacuna y bovina.

En este sentido, dijo que el alcalde Elías Guerra de Casanay debe diligenciar una solución, porque todos los pobladores de los cuatro poblados salen y entran por Andrés Eloy Blanco. “El llamado es a las autoridades competentes a atender está problemática antes que cause un mal mayor o sencillamente se queden incomunicado estás comunidades”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano