Vente Venezuela retomó jornadas casa por casa en San Mateo

El equipo de Vente Venezuela (VV) en el municipio Libertad del estado Anzoátegui, retomó las actividades de calle y empezó a recorrer los sectores de San Mateo llevando el mensaje de unidad y la necesidad de lograr el cambio político en el país.

Así lo informó el coordinador municipal, Pedro Guzmán, quien agregó que esta semana han estado realizando visitas casa por casa a los residentes de Simón Bolívar y Manga de Coleo.

"Hay una gran receptividad en los hogares que hemos visitado porque la población está consciente de que es urgente recuperar la democracia y que nos mantengamos unidos en torno al liderazgo de María Corina Machado. No podemos rendirnos en este momento y seguimos comprometidos con la gran mayoría de los venezolanos que anhela volver a vivir en un país próspero", expresó Guzmán.

Jornadas reiniciadas

Los dirigentes de la tolda azul reiniciaron sus jornadas en la jurisdicción tras reinaugurar su sede, ubicada en la calle Principal del sector El Zamuro, con miras a articular el trabajo con la estructura estadal de cara a los retos venideros.

Desde entonces han recorrido los sectores La Cruz, Las Mayitas, Los Médanos, Sotelo y Los Maniritos. Para este jueves, 16 de abril, está previsto que visiten Las Torres y La Rockolita.

San Mateo / Danela Luces