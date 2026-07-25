Vente Venezuela en Anaco rindió homenaje a víctimas de los terremotos

Con un minuto de silencio a las 6:04 minutos de la tarde de este viernes 24 de julio, en la plaza Bolívar de Anaco comenzó un homenaje a las víctimas de los terremotos registrados hace un mes y que afectaron principalmente a Caracas y La Guaira.

Los asistentes acudieron a la convocatoria hecha por el equipo municipal de Vente Venezuela (VV) y se concentraron en ese emblemático lugar para honrar la memoria de los fallecidos elevando una plegaria y enviando un mensaje de acompañamiento a los dolientes.

El coordinador de VV en la ciudad gasífera, Julio Itriago, destacó que encendieron velas como un gesto simbólico "para enviar luz a todas las personas que partieron cuando se abrió la tierra" y ratificó el compromiso del partido azul de seguir gestionando apoyo para los sobrevivientes.

El dirigente envío un mensaje de esperanza y solidaridad a las familias afectadas por el doblete sísmico enfatizando que en VV están dispuestos a trabajar para lograr la reconstrucción del país.

Anaco / Danela Luces