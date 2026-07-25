Dictaron taller sobre propiedad intelectual a cultores de la zona de Paria, en Sucre

El Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) dictó este jueves un taller en la sala de conferencias del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, estado Sucre, en el cual participaron coordinadores de casas de cultura, bibliotecas, así como los cultores, provenientes de los municipios de Paria.

Durante el encuentro, los cultores populares y creadores de la zona aprendieron sobre cómo registrar obras y contenidos de su autoría, mediante los procedimientos correspondientes.

Erick Cotúa, presidente del Instituto Autónomo de Cultura del estado Sucre, explicó que el ente viene haciendo reuniones en toda la entidad, para difundir las nuevas políticas culturales.

Sostuvo que con los talleres del SAPI se busca crear una red de promotores que permita a los creadores y cultores en cada territorio poder registrar sus obras. “Este es un programa a nivel nacional, en el estado Sucre, lo lleva Hugo Rafael Chávez Terán, para complementar el registro”.

La intención, dijo, es que cada cultor tenga soberanía sobre lo que hacen, que puedan asegurar su obra y que puedan resguardar y disfrutar de la misma.

Sucre / Yumelys Díaz