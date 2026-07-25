Sube a 5.546 la cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este viernes a 5.546 personas, después de que las autoridades sumaran 148 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Entretanto, el número de heridos se mantiene en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.

El también hermano de la encargada de la Administración de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas. De momento, hay 23.811 personas en 107 campamentos transitorios, 476 más que el miércoles, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.500 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por la administración interina a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

Personas atendidas por el PMA

Este viernes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas informó que ha atendido a más de 100.000 personas afectadas por el doble terremoto de hace un mes en Venezuela y dijo que con la financiación adecuada espera llegar a medio millón en los próximos dos meses.

La organización explicó, en una nota de prensa, que en las primeras 72 horas después de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 puso en marcha una serie de diagnósticos en más de ocho comunidades de siete estados del país suramericano.

Caracas / EFE / El Pitazo