Vente Venezuela denunció la detención de uno de sus coordinadores en Caracas

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por María Corina Machado, denunció este lunes la detención, en Caracas, de Melquíades Pulido García, coordinador de Gestión Pública de esa formación política.

"El dirigente fue interceptado por una unidad del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) mientras caminaba. Le dijeron estar solicitado y se lo llevaron a la fuerza", señaló VV en una publicación en X.

Pulido García, prosiguió, sufre de parkinson y tiene una condición de coagulación que requiere atención médica de "extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebrovasculares".

"Su vida está en grave peligro", apostilló VV.

El partido político denunció que continúa la "represión sistemática", con lo que, añadió, sigue aumentando la cifra de presos políticos en el país suramericano.

El Comité de Derechos Humanos indicó que ya son 144 los detenidos por razones políticas que forman parte de Vente Venezuela.

Caracas / EFE