Vente Venezuela denuncia la detención de dos colaboradores y exige conocer su paradero

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, denunció este sábado la detención de dos colaboradores en el estado Trujillo (oeste) y exigió conocer su paradero.

A través de X, VV aseguró que Elizabeth Rodríguez y Juan Torres fueron detenidos por funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro el pasado miércoles "cuando se dirigían a su trabajo" y, desde entonces, "se desconoce su paradero y su integridad física".

"Elizabeth es hipertensa y Juan es diabético, por lo que deben tomar tratamiento permanente para resguardar su salud", advirtió el Comité, que exigió conocer dónde están los colaboradores y su "libertad inmediata".

Este sábado, el partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) denunció el paradero desconocido desde el pasado viernes de Macario González, miembro de su dirección nacional.

"Hasta el momento no hay información oficial sobre su paradero ni sobre las circunstancias de su desaparición", alertó VP en su cuenta de X, al tiempo que exigió saber dónde está González, de 73 años, y el "respeto a su integridad física y moral".

En este contexto, afirmó que la "persecución" continúa "escalando" contra quienes "luchan por una Venezuela libre" junto a los líderes opositores Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio, y Machado, en la clandestinidad.

En agosto pasado, la ONG venezolana Provea denunció que en el país ha habido un "incremento de los casos de personas detenidas arbitrariamente" y "sometidas a largos períodos de incomunicación", sin que familiares, abogados y organizaciones sepan su "paradero o condiciones de reclusión".

Provea también exigió entonces a las autoridades "determinar las responsabilidades" por "estas prácticas abusivas, arbitrarias y desproporcionadas", con el fin de "imponer sanciones ejemplarizantes y aplicar reales políticas públicas que conlleven a evitar su repetición".

Según la organización Foro Penal, en Venezuela hay 823 presos políticos, pese a que el Gobierno niega que en el país haya detenidos por estos motivos y asegura que cometieron delitos.

Caracas / EFE