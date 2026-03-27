viernes
, 27 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Vente Venezuela abrirá nuevamente las puertas de su sede nacional en El Bejucal, Caracas

marzo 27, 2026
En la quinta El Bejucal volverá a funcionar la sede de Vente Venezuela

La organización política Vente Venezuela (VV) anunció la apertura de su sede nacional para este sábado 28 de marzo, en una convocatoria dirigida a sus simpatizantes y ciudadanos en general.

De acuerdo con la información difundida en sus canales oficiales, el encuentro se realizará a las 10:00 de la mañana en la Quinta El Bejucal, ubicada en Altamira, municipio Chacao, en Caracas.

"El Bejucal vuelve a ser el punto de encuentro para enviar un mensaje de fuerza y organización al país", reza la invitación de VV.

La actividad contará con la vocería del coordinador nacional de la tolda, Henry Alviarez, quien dirigirá un mensaje a los presentes.

En la convocatoria, Vente Venezuela destaca que la iniciativa busca fortalecer la articulación ciudadana y política en un contexto nacional que consideran requiere mayor organización.

Caracas / Redacción web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram