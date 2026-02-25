Vente: Confiscan la casa de la asistente de María Corina Machado en Caracas

El Gobierno de Venezuela confiscó la casa de Laura Acosta, la asistente personal de la líder opositora María Corina Machado, denunció este miércoles el partido de la también exdiputada y nobel de la paz, Vente Venezuela (VV).

"Desde el punto de vista legal, se trata de un caso de confiscación pura y simple (por vía de hecho, sin procedimiento y sin causa legítima) de esa propiedad", dijeron a EFE fuentes de VV.

La confiscación es el "apoderamiento de bienes de una persona por parte del Estado por haber sido obtenidos de forma ilícita", según explicó la ONG Acceso a la Justicia en una publicación, citando el artículo 116 de la Constitución.

En su cuenta de X, VV consideró el hecho como un "acto de retaliación política" y afirmó que Acosta "fue víctima de graves amenazas y amedrentamiento desde 2024 por parte de fuerzas de seguridad del régimen", por lo que, añadió, "debió salir de Venezuela en septiembre de ese mismo año tras recibir una orden de captura en su contra".

Asimismo, indicó que el 24 de marzo de 2025 "siete funcionarios, entre hombres y mujeres", llegaron a bordo de "una camioneta sin placa", "forzaron" la entrada de la casa de Acosta y "sometieron a la persona que cuidaba el lugar", quien además, subrayó el partido opositor, "estaba en compañía de un menor de edad".

Luego de esto, prosiguió, "los retuvieron bajo interrogatorio durante 8 horas" y "los efectivos obligaron a esta persona" a "salir de la casa".

"A partir de esa fecha, funcionarios no identificados del régimen visitaban la vivienda y en algunos casos dormían en el lugar. Siempre llegaban y se iban en camionetas sin placas", señaló VV.

El pasado viernes, Magalli Meda, colaboradora de Machado, denunció que un día antes "16 hombres armados" entraron a su casa en Caracas para "destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana".

Meda -quien está fuera de Venezuela tras escapar el año pasado junto a un grupo de opositores con los que estuvo asilada en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas- detalló que estas personas llegaron en "6 camionetas" y "estuvieron horas adentro para robarse todo y dejar en la puerta carteles que dicen 'Asegurado' e 'Incautado'".

La opositora recordó que su casa había sido allanada en mayo de 2025, cuando aseguró que "13 hombres armados y civiles" se "llevaron cajas con pertenencias" y "destruyeron" su residencia.

Caracas / EFE