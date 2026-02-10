Vente Anzoátegui retoma las actividades con la presentación del equipo político del municipio Urbaneja

El partido Vente Venezuela retomó este martes sus actividades de calle en el estado Anzoátegui, con la presentación del equipo político del municipio Urbaneja durante una rueda de prensa que se llevó a cabo en el centro empresarial Atlántico.

El encuentro estuvo liderado por Pedro Galvis, coordinador encargado de la tolda en la entidad y coordinador general en el ayuntamiento.

Se conoció que este equipo está conformado por 16 personas más, en donde destacan Nicolás Brocks como coordinador de organización, Javier Rojas en la coordinación electoral y Oldomer Ferrari por activismo.

Actividad

La actividad también fue propicia para que Galvis ofreciera un balance de la situación nacional, con especial énfasis en la exigencia de libertad para todos los presos políticos.

Aseguró que todavía hay más de 600 personas en las cárceles venezolanas por motivos políticos y los que están siendo excarcelados no reciben su libertad plena.

Dio a conocer que como parte de las actividades de calle, este jueves 12 de febrero, cuando se conmemora el Día de la Juventud, acompañarán a los estudiantes en sus movilizaciones. En el caso de la zona metropolitana de Anzoátegui, dijo que asistirán al encuentro en la Universidad de Oriente (UDO).

"El propósito de esta rueda de prensa es marcar el inicio de las actividades desde las calles, fuera de la clandestinidad. Todavía las aguas no están tranquilas. Sin embargo, no es momento de que el liderazgo pase agachado y no le de la cara a la gente. Nosotros estamos obligados a terminar de transformar lo que es la ansiedad en acción. Los venezolanos mantienen el deseo, la esperanza y el trabajo por una Venezuela libre, próspera y justa y en eso tenemos que acompañarlos", fue parte de lo expresado por Galvis.

Urbaneja / Elisa Gómez