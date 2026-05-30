Delcy Rodríguez reporta más de 365 mil adultos mayores en situación vulnerable en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes que más de 365.000 adultos mayores han sido identificados en condiciones de vulnerabilidad en el país, en medio de una jornada marcada por reclamos de jubilados y pensionados por mejores ingresos y condiciones de vida.

A través de un mensaje difundido en Telegram con motivo del Día del Adulto Mayor, Rodríguez señaló que el Ejecutivo mantiene un operativo nacional para ubicar y atender a personas de la tercera edad que requieran asistencia. Según indicó, más de 5.000 brigadas se encuentran desplegadas en distintas regiones para ofrecer apoyo integral a este sector de la población.

La mandataria atribuyó la situación que enfrentan muchos pensionados a las sanciones económicas impuestas contra Venezuela, asegurando que los adultos mayores han sido uno de los grupos más afectados por estas medidas. En ese sentido, reiteró el llamado al levantamiento de las restricciones internacionales para, según afirmó, recuperar plenamente los derechos sociales de los abuelos y abuelas del país.

Las declaraciones se produjeron el mismo día en que más de un centenar de jubilados y pensionados se concentraron frente a la sede del Ministerio de Educación y del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en Caracas para exigir mejoras salariales que les permitan cubrir gastos básicos como alimentación y medicamentos.

Actualmente, la pensión y el salario mínimo en el país se mantienen en 130 bolívares mensuales, una cifra equivalente a unos 23 centavos de dólar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Diversas organizaciones y especialistas han advertido que la población de adultos mayores enfrenta crecientes dificultades económicas y de acceso a servicios esenciales.

Caracas / Redacción web