Transformadores oxidados encienden alarmas en zonas de El Tigre

Varios transformadores eléctricos oxidados se observan en distintas calles de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, encendiendo las alarmas de quienes hacen vida en los alrededores. Los ciudadanos temen consecuencias graves por el colapso inminente de los equipos, que urgen de mantenimiento preventivo.

La avenida Francisco de Miranda, principal arteria vial de la ciudad, reúne la mayor cantidad de estos dispositivos visiblemente corroídos.

Un comerciante de la zona, quien se identificó como Ángel España, expuso que las afectaciones serían "descomunales" si no se procede a tiempo.

"El transformador está justo frente a varios comercios y el óxido es muy evidente. Aunque la luz falla casi todos los días, nos preocupa quedar a oscuras de forma definitiva por falta de equipo porque dependemos de la electricidad para los puntos de venta, las neveras y la iluminación. Un apagón prolongado aquí significaría pérdidas totales para los negocios", señaló.

Temor comunal

En el sector Pueblo Nuevo Norte también se refleja la desidia en un banco de transformadores justo frente a las instalaciones del Taller Libre de Arte. Vecinos del lugar manifiestan que no recuerdan cuando fue la última vez que se hizo una sustitución del sistema.

"No sabemos con exactitud, pero tiene tiempo y cada vez se ve peor. Tenemos miedo de que eso pueda provocar alguna explosión o un problema más grave. Exigimos que atiendan esto", afirmó Roxana Chacón.

Los voceros elevan la petición para que a la brevedad los organismos correspondientes realicen las debidas inspecciones y así evitar impactos negativos.

El Tigre / Damary Díaz