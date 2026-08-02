Vecinos de Aragua de Barcelona hacen largas colas para abastecerse de agua

Cuando se cumplen nueve días de la paralización del bombeo en la planta potabilizadora del municipio Aragua, en la zona centro del estado Anzoátegui, los vecinos buscan maneras de abastecerse para paliar la crisis hídrica.

El problema surgió tras la quema de tres transformadores que energizan los equipos en la torre toma dejando a la población sin una gota de agua y afectando también a los habitantes del municipio Santa Ana.

Por iniciativa privada se están surtiendo de manera gratuita con un acuífero ubicado en el Casco Central, mientras las autoridades de la Hidrológica Venezolana (Hidroven) sustituyen los equipos que se quemaron.

La comunidad pide celeridad para solucionar el problema a la mayor brevedad posible.

Aragua de Barcelona / Danela Luces