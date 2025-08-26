Venezuela saluda los 200 años de la independencia de Uruguay y llama a la unidad bilateral

El Gobierno de Venezuela felicitó a Uruguay por el bicentenario de la declaración de su independencia y sostuvo que los desafíos del presente convocan nuevamente a la unidad entre ambas naciones.

"Así como nuestros pueblos se levantaron ante el dominio extranjero en el siglo XIX, ahora nos corresponde, con la misma altura política y patriótica, abrazarnos en hermandad para enfrentar las pretensiones hegemónicas que buscan dividirnos y frenar nuestra marcha hacia un mundo pluripolar, de justicia, paz y dignidad", señaló la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.

El Ejecutivo chavista reiteró su "compromiso inquebrantable" de acompañar al pueblo uruguayo en esta "fecha gloriosa" y de trabajar juntos por "consolidar la integración latinoamericana y caribeña, la autodeterminación de los pueblos y la construcción de la patria grande soñada" por los libertadores.

Reactivación de consulado

En junio pasado, Uruguay anunció la reactivación del mecanismo consular con Venezuela tanto en Montevideo como en Caracas, aunque no cambió su decisión política en relación al no reconocimiento de los resultados de las últimas elecciones presidenciales del país petrolero, en los que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, remarcó entonces a EFE la importancia de la decisión para facilitar la vida de los uruguayos que viven en Venezuela.

Además, detalló que lo consular y las relaciones diplomáticas "van por dos caminos diferentes".

Precedentes

En julio del pasado año, el Gobierno de Venezuela exigió a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay "el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano", en rechazo a sus "injerencistas acciones y declaraciones" sobre las elecciones presidenciales.

Asimismo, el Ejecutivo de Nicolás Maduro, según un comunicado oficial de entonces, decidió "retirar todo el personal diplomático de las misiones" en esos siete países latinoamericanos.

Caracas / EFE