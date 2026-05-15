Plan de bacheo avanza en Lechería con más de 25 toneladas de asfalto colocadas

La Alcaldía de Lechería continúa ejecutando su plan de recuperación vial con nuevas jornadas de bacheo realizadas durante esta semana, en las que se aplicaron más de 25 toneladas de asfalto en distintos sectores del municipio, según informó el ayuntamiento en una nota de prensa.

Las labores fueron desarrolladas por cuadrillas de la Dirección de Obras, que atendieron puntos estratégicos como la intersección de la calle 2 con carrera 9, la avenida Principal, la avenida Libertad y la calle Anzoátegui, entre otras.

Estos trabajos forman parte de un plan sostenido que busca optimizar la vialidad en toda la ciudad, abarcando tanto arterias de alto tránsito como vías que conectan con zonas residenciales.

El alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, aseguró que estas acciones están orientadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio.

“Estamos enfocados en elevar la calidad de vida de nuestros vecinos y la recuperación de la vialidad es parte fundamental de ese objetivo. Mientras estemos recibiendo asfalto, seguiremos trabajando de día, noche y fines de semana”, afirmó.

Lechería / Redacción web