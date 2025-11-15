Venezuela queda fuera del Mundial Sub-17 tras caer 1-2 ante Corea del Norte

La selección sub-17 de Venezuela quedó eliminada del Mundial de Catar 2025 luego de caer 1-2 frente a Corea del Norte en la ronda de 16avos de final. El partido se definió en la primera mitad con un doblete de Yu-jin Kim, quien abrió el marcador al minuto 13 y amplió la ventaja desde el punto penal al 30.

En la segunda parte, la Vinotinto reaccionó y descontó gracias a Juan Uribe al minuto 61, pero el esfuerzo no alcanzó para igualar el encuentro y forzar la prórroga. Con este resultado, Venezuela termina su participación en el torneo tras una sólida fase de grupos en la que avanzó como líder del Grupo E con siete puntos.

El combinado dirigido por Oswaldo Vizcarrondo había logrado previamente una goleada 3-0 sobre Inglaterra, un empate 1-1 frente a Egipto y un triunfo 4-2 ante Haití, resultados que generaron expectativas positivas antes de la eliminación.

Tras el encuentro, Vizcarrondo reconoció que el equipo no encaró el partido como correspondía y que errores puntuales fueron capitalizados por el rival. Sin embargo, destacó la mejoría en el segundo tiempo y el valor formativo que deja esta experiencia para los jóvenes jugadores.

Puerto La Cruz / Redacción Web