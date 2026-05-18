Venezuela pide a Trinidad y Tobago información e indemnización por un derrame de hidrocarburos

Venezuela exigió este lunes a Trinidad y Tobago información sobre un reciente derrame de hidrocarburos que, insistió, proviene del país insular, así como una indemnización por sus consecuencias en aguas, costas, ecosistemas y comunidades pesqueras venezolanas.

El canciller, Yván Gil, dijo que es «sumamente grave» no solo el derrame sino «la falta de información» por parte del Gobierno trinitense, y aseguró que desconocen el origen exacto, el volumen y el tipo de hidrocarburos.

«Trinidad y Tobago está en la obligación primero de reportar inmediatamente al Gobierno de Venezuela de la ocurrencia de cualquier incidente de derrame o incidentes ambientales, es lo primero. En segundo lugar, debemos tener información del tipo de producto que fue derramado y de las medidas para su mitigación», expresó el alto funcionario.

El ministro de Exteriores exigió «responsabilidad en este tipo de evento» y aseveró que su país ha enviado distintas comunicaciones al Gobierno trinitense para evaluar el impacto.

Imágenes

Gil mostró -en declaraciones a la prensa- imágenes satelitales registradas desde el pasado 28 de abril que muestran el derrame desde la isla de Trinidad.

Venezuela, prosiguió el canciller, tiene «ya varias semanas trabajando» este «tema muy preocupante» con equipos de las carteras de Ecosocialismo (Ambiente) y de Pesca y Acuicultura; de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y de la Armada.

El jefe de la diplomacia de Caracas advirtió de una afectación de 1.625 kilómetros cuadrados en doce sistemas de humedales estratégicos, así como en la actividad de más de quinientos pescadores.

Además, Gil señaló que cuatro parques nacionales están en riesgo.

«Ha habido limitaciones operacionales de la flota pesquera, lo cual genera costos importantes y limitación para la comercialización. Ha habido una afectación realmente económica y ambiental», indicó el canciller, quien aseguró que más de 140 especies pesqueras se ven afectadas en la zona, además de los manglares.

Toneladas recogidas

De momento, se han recogido más de doce toneladas de productos de hidrocarburos que se están analizando, según el funcionario, que añadió que, entre los años 2015 y 2023, ocurrieron en la zona más de 876 derrames de distintos tipos de compuestos.

Denuncia de afectación ambiental

El Gobierno venezolano alertó del derrame el pasado 9 de mayo, con una «grave afectación ambiental» en el Golfo de Paria, que comparten ambos países, y en zonas costeras de los estados venezolanos Sucre y Delta Amacuro.

Un día después, el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, aseguró a EFE que no era visible un derrame de hidrocarburos procedente de su país.

La semana pasada, las autoridades venezolanas anunciaron que fueron ampliadas las brigadas de voluntarios para contener el derrame.

Caracas / EFE