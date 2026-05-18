Selección femenina de Venezuela entrenará en Caracas

La szelección femenina de Venezuela realizará un módulo en la ciudad de Caracas con la firme intención de preparar lo que será el regreso a la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina donde se medirán a Uruguay el próximo 9 de junio en Montevideo.

Según una nota de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), para este nuevo encuentro, Ricardo Belli y su cuerpo técnico armaron una lista donde predominan las jugadoras que hacen vida en el país y una mezcla de jugadoras Sub20 y Sub17, como parte del plan de desarrollo y acompañamiento de las futbolistas criollas.

Módulo

El módulo además contará con la presencia de jugadoras que hacen vida en otras latitudes y que ya se encuentran libres tras la finalización de las temporadas con sus respectivos clubes.

Durante las dos semanas que durará este módulo, el equipo estará trabajando todos los aspectos: físico, táctico, psicológico y nutricional, cuidando cada uno de estos aspectos con la intención de llegar en la mejor forma posible a Uruguay.

Caracas / Redacción Web