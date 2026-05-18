martes
, 19 de mayo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Selección femenina de Venezuela entrenará en Caracas

mayo 18, 2026
Venezuela realizará sus prácticas en Caracas con miras a la Liga de Naciones Femenina / Foto: FVF

La szelección femenina de Venezuela realizará un módulo en la ciudad de Caracas con la firme intención de preparar lo que será el regreso a la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina donde se medirán a Uruguay el próximo 9 de junio en Montevideo.

Según una nota de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), para este nuevo encuentro, Ricardo Belli y su cuerpo técnico armaron una lista donde predominan las jugadoras que hacen vida en el país y una mezcla de jugadoras Sub20 y Sub17, como parte del plan de desarrollo y acompañamiento de las futbolistas criollas.

Módulo

El módulo además contará con la presencia de jugadoras que hacen vida en otras latitudes y que ya se encuentran libres tras la finalización de las temporadas con sus respectivos clubes.

Durante las dos semanas que durará este módulo, el equipo estará trabajando todos los aspectos: físico, táctico, psicológico y nutricional, cuidando cada uno de estos aspectos con la intención de llegar en la mejor forma posible a Uruguay.

Caracas / Redacción Web

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