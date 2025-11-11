Venezuela no contará con Savarino ni Aramburu para los amistosos ante Australia y Canadá

La selección venezolana de fútbol informó que no contará con los mediocampistas Jefferson Savarino, Jesús Bueno y Juan Pablo Añor para los partidos amistosos previstos para este 14 y 18 de noviembre contra Australia y Canadá porque cumplirán compromisos con sus clubes, ni tampoco estarán el defensa Jon Aramburu ni el delantero Jovanny Bolívar, quienes se encuentran lesionados.

Estos jugadores habían sido previamente convocados según la lista que compartió el pasado viernes la Vinotinto, en la que figuran el mediocampista Telasco Segovia, del Inter de Miami (EE.UU.), así como el experimentado guardameta Wuilker Faríñez, de Águilas Doradas (Colombia).

En una publicación en X, la Vinotinto indicó que para estos dos encuentros el director técnico interino será Fernando Aristeguieta, actual entrenador del club venezolano Caracas Fútbol Club.

Otros llamados

Aristeguieta también convocó a Yordan Osorio, Carlos Faya, José Chávez, Keiber Lamadrid, Miguel Silva y Christopher Varela.

El pasado 10 de octubre, Venezuela cayó por 1-0 ante Argentina en otro amistoso, correspondiente a la fecha FIFA, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El único tanto del compromiso corrió por cuenta del centrocampista Giovani Lo Celso.

El amistoso ante Argentina marcó el comienzo del proceso de renovación de la plantilla venezolana y de su dirección técnica, después de que la Vinotinto quedara fuera del Mundial de 2026.

El técnico interino frente a Argentina fue el exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo -actual entrenador de la Vinotinto Sub-17-, en sustitución del argentino Fernando 'Bocha' Batista, que concluyó su ciclo sin lograr que el conjunto venezolano llegara a su primer Mundial.

Caracas / EFE