Venezuela ganó 1-0 en su partido amistoso con Australia

La selección de Venezuela arrancó con buenas sensaciones su camino de renovación hacia las eliminatorias del Mundial 2030 al vencer 1-0 a Australia en un amistoso disputado este viernes en Houston. El único gol del encuentro lo anotó Jesús Ramírez, quien marcó por primera vez con la Vinotinto.

El tanto llegó tras una jugada rápida iniciada por el mediocampista Dani Pereira, quien lanzó un pase profundo que activó la carrera de Ender Echenique por la banda derecha. El extremo envió un centro al área que Ramírez aprovechó libre de marca para definir antes de caer al césped.

Este partido marcó el estreno de Fernando Aristeguieta como seleccionador interino, en el que Venezuela mostró una propuesta más ofensiva y agresiva, similar a la vista en el amistoso del 10 de octubre ante Argentina, pero con mejor resultado.

El renovado once venezolano dejó ver varios nombres emergentes que empiezan a captar la atención, como Cristian Cásseres, Luis Balbo, Gleiker Mendoza, Echenique y el propio Ramírez, además del destacado Pereira.

La Vinotinto parte de Houston con ánimo renovado y una identidad más dinámica, mientras que Australia queda con el reto de corregir de cara a su duelo del martes frente a Colombia.

Puerto La Cruz / Redacción Web