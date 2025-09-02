Venezuela fue la campeona de la Copa Panamericana de voleibol

La selección de voleibol de Venezuela se proclamó campeona invicta en la Copa Panamericana de Mayores Masculina que se disputó en León, Guanajuato, México.

El equipo nacional venció 3-1 (25-23, 25-20, 20-25 y 25-19) al combinado anfitrión en la gran final, llevada a cabo el domingo 31 de agosto, y obtuvo el título de la competición por primera vez en la historia.

Con el cetro en la décimo octava edición del certamen, Venezuela también clasificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Resultados

Venezuela abrió la Copa Panamericana con una sólida victoria 3-0 (25-21, 28-26 y 31-29) sobre Estados Unidos. Luego le aplicó la misma dosis a Cuba (25-23, 25-17 y 25-21).

La selección criolla mantuvo su ritmo arrollador contra Antigua y Barbuda, combinado al que superó 3-0 (25-15, 25-16 y 25-8).

El cuarto compromiso del equipo venezolano fue contra Colombia, que vendió cara la derrota. El elenco patrio superó 3-2 a los cafeteros (25-22, 28-26, 19-25, 15-25 y 15-12).

Dicho torneo se llevó a cabo en territorio mexicano entre el 26 y el 31 de agosto.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo