Venezuela fue la campeona de la Copa Panamericana de voleibol

septiembre 2, 2025
La selección venezolana consiguió por primera vez el cetro panamericano/ Foto: FVV

La selección de voleibol de Venezuela se proclamó campeona invicta en la Copa Panamericana de Mayores Masculina que se disputó en León, Guanajuato, México.

El equipo nacional venció 3-1 (25-23, 25-20, 20-25 y 25-19) al combinado anfitrión en la gran final, llevada a cabo el domingo 31 de agosto, y obtuvo el título de la competición por primera vez en la historia.

Con el cetro en la décimo octava edición del certamen, Venezuela también clasificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Resultados

Venezuela abrió la Copa Panamericana con una sólida victoria 3-0 (25-21, 28-26 y 31-29) sobre Estados Unidos. Luego le aplicó la misma dosis a Cuba (25-23, 25-17 y 25-21).

La selección criolla mantuvo su ritmo arrollador contra Antigua y Barbuda, combinado al que superó 3-0 (25-15, 25-16 y 25-8).

El cuarto compromiso del equipo venezolano fue contra Colombia, que vendió cara la derrota. El elenco patrio superó 3-2 a los cafeteros (25-22, 28-26, 19-25, 15-25 y 15-12).

Dicho torneo se llevó a cabo en territorio mexicano entre el 26 y el 31 de agosto.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo

