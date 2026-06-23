Venezuela eleva a 21% sus ingresos petroleros tras la captura de Maduro y la apertura económica de USA

La economía venezolana comienza a registrar un giro drástico en su principal motor financiero. Durante el primer trimestre del año, los ingresos por exportaciones petroleras de Venezuela alcanzaron los 5.491 millones de dólares, lo que representa un incremento del 21% en comparación con el mismo período de 2025, cuando la cifra se ubicó en 4.518 millones de dólares, según los últimos datos oficiales de la balanza de pagos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Este repunte financiero coincide con un escenario político y militar sin precedentes, la captura de Nicolás Maduro el pasado mes de enero durante una operación militar, un evento que abrió las puertas a una agresiva estrategia de apertura económica y nuevas inversiones internacionales promovidas por Washington.

Producción en máximos de siete años

El incremento en la recaudación camina a la par de un notable despegue en el bombeo de crudo. De acuerdo con informes de la administración estadounidense, las exportaciones de la nación caribeña escalaron hasta los 1,25 millones de barriles diarios (bd), consolidando el volumen de venta más alto registrado por el país en los últimos siete años.

John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos, atribuyó este crecimiento directamente a la ejecución del plan de tres fases diseñado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, el cual contempla de forma progresiva la estabilización del país, la recuperación económica de la infraestructura y, finalmente, la transición política.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ya había adelantado esta tendencia en su informe de mayo, reportando que la producción de crudo venezolano experimentó un crecimiento del 22,9% entre los meses de enero y abril.

El reto de la Faja del Orinoco

A pesar del optimismo financiero, la industria enfrenta desafíos técnicos monumentales. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del planeta, estimadas en unos 303.000 millones de barriles (el 17% del total global).

Sin embargo, el grueso de esta riqueza se concentra en la Faja Petrolífera del Orinoco en forma de crudo extrapesado. Este tipo de recurso requiere tecnología de punta y un flujo masivo de capital extranjero para poder ser extraído y comercializado a gran escala, un factor que explica la urgencia del nuevo esquema de apertura a inversionistas internacionales.

Proyecciones de la ONU

Las perspectivas a mediano plazo son sumamente favorables para las arcas del país. Según las proyecciones económicas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitidas a finales de abril, se estima que Venezuela cerrará el año con ingresos petroleros superiores a los 22.000 millones de dólares. De cumplirse este pronóstico, el país superaría en más de un 50% los 14.713 millones de dólares percibidos a lo largo de todo el año anterior.

El BCV también reveló que los ingresos no petroleros experimentaron una mejoría notable durante el trimestre, situándose en 2.268 millones de dólares, un 15% más que en el ejercicio previo, lo que sugiere una tímida reactivación de otros sectores de la economía interna.

Lara / El Impulso