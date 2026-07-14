Fetranzoátegui se sumará a la protesta nacional del 28 de julio (+Fotos)

Representantes de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) llevaron a cabo una reunión ampliada este martes 14 de julio, en la Casa Sindical de Barcelona, municipio Simón Bolívar, para debatir sobre los derechos constitucionales.

Se conoció que durante el encuentro los dirigentes sindicales y gremiales de los empleados activos, jubilados y pensionados definieron acciones a tomar ante la situación política, social y económica que atraviesa el país, logrando un consenso unánime, en primer lugar, para impulsar, organizar y acompañar activamente la protesta nacional convocada para el próximo 28 de julio.

Barrero señaló que el punto de concentración será la Casa Sindical de Barcelona, por lo que le extendió la invitación a todos los trabajadores y la sociedad civil a sumarse masivamente a esta movilización, para exigir principalmente el respeto a los derechos laborales y salarios dignos.

Propuesta

Por otro lado, Barrero presentó la propuesta de impulsar la conformación inmediata de una Junta de Gobierno Provisional, bajo la premisa de que "Venezuela no cuenta con un gobierno legítimo".

Para liderar y coordinar esta iniciativa, Barrero propuso formalmente a Carlos Ortega, actual Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) por su trayectoria y liderazgo.

"Instamos activamente a todos los sindicatos, gremios, asociaciones y fuerzas vivas del movimiento obrero a lo largo y ancho de Venezuela a dar un paso al frente, replicar esta iniciativa en sus regiones y asumir el rol histórico que nos corresponde en la reconstrucción del hilo constitucional", exhortó.

Para culminar, la dirigencia sindical ratificó que continuarán con la lucha, sin abandonar las calles, hasta lograr los objetivos.

Barcelona / Elisa Gómez