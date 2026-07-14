Dudamel se une a la ONU para ayudar a Venezuela: "La música es un elemento de sanación"

El músico venezolano Gustavo Dudamel apuesta por que la música sea "un poderoso elemento de sanación" tras los dos terremotos ocurridos en junio en su país, por los que se ha aliado con la Organización de Naciones Unidas (ONU) en una campaña benéfica.

Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Dudamel expresa en una entrevista con EFE que la tragedia ha traído consigo "pérdidas terribles, humanas y materiales", y que aún queda "un camino por recorrer".

"La música es un poderoso elemento de sanación, y en un momento como este lo que necesitamos es unirnos para salir adelante. De esa manera podemos hacer mucho más", comenta el director de orquesta, quien en septiembre pasará a dirigir a la prestigiosa Filarmónica de Nueva York.

El músico compara la unión del pueblo venezolano con una orquesta: "(Se trata de) diversas personas con diversos pensamientos, diferentes instrumentos, tonos de voces que se unen y crean una armonía que trasciende".

Colaboraciones

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha realizado numerosas colaboraciones con El Sistema (la Red Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, de la cual Dudamel es graduado) se alía ahora con el músico en una campaña que busca recaudar fondos para movilizar recursos y acciones de respuesta inmediata y reconstrucción.

Los sismos han dejado al menos 4.561 muertos, 16.740 heridos y a 17.907 personas sin vivienda, según el último balance del Gobierno de Venezuela.

El administrador del PNUD, el belga Alexander De Croo, reconoce en la entrevista que la agencia está encontrando numerosas dificultades sobre el terreno en el país caribeño, pero que a su personal lo guía "la resiliencia del pueblo venezolano".

La situación en Venezuela es "bastante traumática" y el coste de su reconstrucción se estima en unos 6.700 millones de dólares, lo que equivale al 6 % de su PIB, según las últimas cifras divulgadas por el PNUD a finales de junio.

Escombros

"Tenemos 1,2 millones de toneladas de escombros que debemos retirar, lo que requiere llenar casi 40.000 camiones. Es una cantidad gigantesca de trabajo", agrega De Croo.

Pese a los obstáculos, el líder del PNUD aboga por "aprovechar este momento para reconstruir el país de una forma más resiliente y resistente a los terremotos", y celebra que la coordinación con las autoridades venezolanas "ha ido muy bien" y que el país está recibiendo ayuda internacional.

"Vivimos en un mundo turbulento y lo que nos mantiene unidos es la humanidad. A pesar de las diferencias que podamos tener en muchas opiniones, todos somos seres humanos, y ayudar a otros que están sufriendo y quieren reconstruir su vida es lo correcto y más importante", apunta.

La prioridad: medicinas y espacios donde estar a salvo

Dudamel, que actualmente dirige a la Filarmónica de Los Ángeles y cuya residencia principal es España, resalta lo difícil que fue vivir los terremotos desde la distancia: "Lo que quieres hacer es estar allí inmediatamente y ayudar lo máximo posible".

"Ha sido un proceso complejo por las circunstancias y la dimensión de la tragedia, pero, al mismo tiempo, la generosidad, lo humano, la conexión y el deseo de poder ayudar han estado muy presentes, y yo agradezco mucho eso como venezolano", expresa.

El músico de 45 años resalta que las prioridades ahora mismo son recuperar los cadáveres que quedan bajo los escombros, brindar medicina y comida a los venezolanos y habilitar espacios donde estos puedan "estar a salvo": "Después vendrá la reconstrucción", señala.

De cara al futuro, tiene previsto dar su último concierto con la Filarmónica de Los Ángeles el próximo 23 de agosto, en un 'show' que recaudará fondos para los afectados por los terremotos, y también actuará en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol este domingo.

Nueva York / EFE