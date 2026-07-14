Juez de EE. UU. ordena a Maduro y Saab pagar 314 millones de dólares a norteamericanos

Un juez federal en Miami, Estados Unidos (EE.UU.), dictó una sentencia que ordena al exgobernante Nicolás Maduro, al empresario Álex Saab y a otros cinco funcionarios venezolanos pagar una indemnización de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses.

Según la agencia de noticias AP, "los demandantes denunciaron haber sido secuestrados, acusados falsamente de espionaje y sometidos a torturas físicas y psicológicas durante su detención en Venezuela".

El fallo, que de acuerdo con Infobae fue firmado por el juez de distrito Darrin P. Gayles, describe la estructura de poder de los demandados como una "empresa criminal". En su resolución de 19 páginas, el magistrado determinó que los secuestros formaron parte de una estrategia para "sostener el gobierno de Maduro" y obtener ganancias ilícitas.

Nombres

Las víctimas, identificadas como Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, relataron haber sufrido abusos severos, que le generaron estrés mientras estuvieron detenidos en suelo venezolano.

Medios digitales nacionales e internacionales informaron que los tres ciudadanos norteamericanos recuperaron su libertad en diciembre de 2023 en el marco de un canje de prisioneros negociado de forma discreta entre la administración de Joe Biden y el gobierno de Maduro. Ese intercambio civil permitió la liberación y retorno a Venezuela de Álex Saab, quien en ese momento se encontraba detenido en el sur de Florida a la espera de un juicio por lavado de dinero.

Más detalles

La orden abarcó al denominado "Cártel de los Soles", que se ha vinculado con Maduro y que de acuerdo con autoridades judiciales está estrictamente ligada con el narcotráfico.

Esta resolución representa la mayor condena civil dictada hasta la fecha en casos relacionados con ciudadanos estadounidenses encarcelados en el país sudamericano.

La acción legal se amparó bajo la Ley Antiterrorismo de EE. UU. (Anti-Terrorism Act), un recurso federal que faculta a las víctimas estadounidenses a reclamar reparaciones y perseguir o congelar activos financieros pertenecientes a sus agresores en territorio estadounidense.

Redacción Web